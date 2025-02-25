Форвард «Локомотива» получил матч-штраф за колющий удар клюшкой в пах Комтуа
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5) 0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5) 0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5) 1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)
В середине третьего периода при счёте 0:3 нападающий «Локомотива» Степан Никулин нанёс колющий удар клюшкой в пах форварду «Динамо» Максу Комтуа. После видеопросмотра арбитры выписали нарушителю большой пятиминутный и 20-минутный штраф до конца игры.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» не удалось реализовать это большинство.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2025
-
21:25
-
21:18
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
19:45
-
19:40
-
19:21
-
19:10
-
18:15
-
17:50
-
17:25
-
17:11
-
16:50
-
16:15
-
15:52
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:10
-
13:30
-
13:12
-
12:48
-
12:34
-
11:50
-
11:31
-
11:12
-
10:47
-
10:33