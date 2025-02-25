Форвард «Локомотива» получил матч-штраф за колющий удар клюшкой в пах Комтуа

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1.

В середине третьего периода при счёте 0:3 нападающий «Локомотива» Степан Никулин нанёс колющий удар клюшкой в пах форварду «Динамо» Максу Комтуа. После видеопросмотра арбитры выписали нарушителю большой пятиминутный и 20-минутный штраф до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» не удалось реализовать это большинство.