Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и оформило выход в плей-офф КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1.

На 24-й минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Артём Чернов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Павел Кудрявцев. Ещё одну шайбу бело-голубых во втором периоде забросил Максим Джиошвили с передачи Павла Кудрявцева. В начале третьего периода Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа сделал счёт 3:0. Единственную шайбу «Локомотив» забросил за 30 секунд до конца матча и лишил «сухаря» голкипера «Динамо» Максима Моторыгина.

Благодаря этой победе московское «Динамо» оформило выход в плей-офф текущего сезона КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.