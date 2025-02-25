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Локомотив — Динамо, результат матча 25 февраля, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и оформило выход в плей-офф КХЛ
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    

На 24-й минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Артём Чернов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Павел Кудрявцев. Ещё одну шайбу бело-голубых во втором периоде забросил Максим Джиошвили с передачи Павла Кудрявцева. В начале третьего периода Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа сделал счёт 3:0. Единственную шайбу «Локомотив» забросил за 30 секунд до конца матча и лишил «сухаря» голкипера «Динамо» Максима Моторыгина.

Благодаря этой победе московское «Динамо» оформило выход в плей-офф текущего сезона КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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