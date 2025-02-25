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СКА обогнал «Сочи» и «Барыс» по пропущенным шайбам и уступает лишь «Амуру» и «Куньлуню»

СКА обогнал «Сочи» и «Барыс» по пропущенным шайбам и уступает лишь «Амуру» и «Куньлуню»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

После этого матча СКА установил отметку в 188 пропущенных шайб в текущем сезоне. Петербургский клуб обошёл по этому показателю «Сочи» (187) и «Барыс» (185). На данный момент больше СКА в текущем сезоне пропустили лишь два клуба — китайский «Куньлунь» (192) и хабаровский «Амур» (205).

На данный момент СКА после 59 матчей расположился на седьмой строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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