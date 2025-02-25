Кудашов — о гостевой победе над «Локомотивом»: была репетиция плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (3:1).

«Вы знаете, я уверен, что если бы завтра была другая игра, то команды бы немного перестроились. Я веду к тому, что была репетиция плей-офф. Уже и тактики было много, и осторожности, и игры на результат. Всего этого сегодня было много. Мы довольны победой. Пытаемся подойти к плей-офф в оптимальном состоянии.

Если взять общие показатели, то у нас нет ярко выраженного звена, которое на данный момент бы делало результат. Да, есть игроки, которые больше специализируются по большинству или меньшинству. Не случайно, что последние игры и игровое время выстраивается примерно одинаково. Сегодня они (звено Чернова) хорошо сыграли. До этого другие звенья играли результативно. Поэтому будем надеяться, что каждое звено может преподнести сюрприз.

Согласен с вами, что плохо сыграли в большинстве. Всего полтора момента создали. Это тот потенциал, который надо выправлять. Был момент, когда хвалили наше большинство. Но сейчас оно не работает.

Если честно, я не знал, что у меня 600-я игра в КХЛ. Как-то спокойно к этому отношусь. Есть и есть. Хорошо, что это произошло в Ярославле. Всегда приятно сюда приезжать. Есть у меня воспоминания, как и тренерские, так и игровые.

Подъяпольский приболел. Его оставили в Москве. Ильенко готов», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.