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Кудашов — о гостевой победе над «Локомотивом»: была репетиция плей-офф

Кудашов — о гостевой победе над «Локомотивом»: была репетиция плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    

«Вы знаете, я уверен, что если бы завтра была другая игра, то команды бы немного перестроились. Я веду к тому, что была репетиция плей-офф. Уже и тактики было много, и осторожности, и игры на результат. Всего этого сегодня было много. Мы довольны победой. Пытаемся подойти к плей-офф в оптимальном состоянии.

Если взять общие показатели, то у нас нет ярко выраженного звена, которое на данный момент бы делало результат. Да, есть игроки, которые больше специализируются по большинству или меньшинству. Не случайно, что последние игры и игровое время выстраивается примерно одинаково. Сегодня они (звено Чернова) хорошо сыграли. До этого другие звенья играли результативно. Поэтому будем надеяться, что каждое звено может преподнести сюрприз.

Согласен с вами, что плохо сыграли в большинстве. Всего полтора момента создали. Это тот потенциал, который надо выправлять. Был момент, когда хвалили наше большинство. Но сейчас оно не работает.

Если честно, я не знал, что у меня 600-я игра в КХЛ. Как-то спокойно к этому отношусь. Есть и есть. Хорошо, что это произошло в Ярославле. Всегда приятно сюда приезжать. Есть у меня воспоминания, как и тренерские, так и игровые.

Подъяпольский приболел. Его оставили в Москве. Ильенко готов», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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