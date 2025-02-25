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Никитин — о поражении от «Динамо»: не полностью выложились — такой результат

Никитин — о поражении от «Динамо»: не полностью выложились — такой результат
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что ярославская команда не смогла настроиться должным образом на матч с московским «Динамо» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    

— Ну, так скажем… Не полностью мы выложились, поэтому такой результат.

— В третьем периоде перешли на игру в три звена. Почему пошли на такой шаг?
— Пытались взвинтить темп. Не получилось.

— Почему не играл Каюмов?
— Приболел. Температура.

— Звено Красковский – Полунин – Алексеев не играло в последнем матче, готовилось. На ваш взгляд, попали ли они в игру сегодня?
— Ноу комментс.

— Сурин набирает очки в трёх матчах подряд. Как вы считаете, он уже дорос до какого-то уровня? Или ещё рано петь дифирамбы.
— Можно петь, а можно не петь. Через это тоже надо пройти. И мы говорим, что спрятаться от этого нельзя, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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