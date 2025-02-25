Никитин — о поражении от «Динамо»: не полностью выложились — такой результат

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что ярославская команда не смогла настроиться должным образом на матч с московским «Динамо» (1:3).
— Ну, так скажем… Не полностью мы выложились, поэтому такой результат.
— В третьем периоде перешли на игру в три звена. Почему пошли на такой шаг?
— Пытались взвинтить темп. Не получилось.
— Почему не играл Каюмов?
— Приболел. Температура.
— Звено Красковский – Полунин – Алексеев не играло в последнем матче, готовилось. На ваш взгляд, попали ли они в игру сегодня?
— Ноу комментс.
— Сурин набирает очки в трёх матчах подряд. Как вы считаете, он уже дорос до какого-то уровня? Или ещё рано петь дифирамбы.
— Можно петь, а можно не петь. Через это тоже надо пройти. И мы говорим, что спрятаться от этого нельзя, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 февраля 2025
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