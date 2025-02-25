Никитин: не объяснили Никулину, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал удаление до конца матча Степана Никулина за колющий удар в пах форварду московского «Динамо» Максу Комтуа.

— Антон Бут показывал вам момент с Никулиным на планшете. Сразу всё поняли, что это штраф?

— Ну да. Там всё достаточно очевидно.

— Комтуа отработал как нужно или Степан не сдержал эмоций?

— Наверное, Степан думает, что есть Степан, а есть «Локомотив». А хоккей – это командный вид спорта.

— Но ведь всё было здорово последние матчи в плане отсутствия удалений?

— Не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.