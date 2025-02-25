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Никитин: не объяснили Никулину, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка

Никитин: не объяснили Никулину, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал удаление до конца матча Степана Никулина за колющий удар в пах форварду московского «Динамо» Максу Комтуа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    

— Антон Бут показывал вам момент с Никулиным на планшете. Сразу всё поняли, что это штраф?
— Ну да. Там всё достаточно очевидно.

— Комтуа отработал как нужно или Степан не сдержал эмоций?
— Наверное, Степан думает, что есть Степан, а есть «Локомотив». А хоккей – это командный вид спорта.

— Но ведь всё было здорово последние матчи в плане отсутствия удалений?
— Не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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