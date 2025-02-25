В. Крикунов: болельщики в Петербурге заслуживают, чтобы игроки СКА играли ответственнее

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал исход матча между СКА и «Спартаком» (2:7).

«Сложно со стороны сказать, что нашло на защитников СКА в игре со «Спартаком». Армейцы явно вышли заряженными, быстро повели в счёте, переигрывали соперника, но такие детские ошибки в обороне непозволительны. Дважды москвичи обкрадывали хоккеистов хозяев и без помех расстреливали Плешкова. Да, это индивидуальные ошибки, их можно исправлять, но в таких важных матчах делать такие подарки, конечно, нельзя.

Хоккеистам самим нужно задуматься, какой клуб и город они представляют – в Петербурге собираются полные трибуны, и такие болельщики заслуживают того, чтобы игроки действовали намного более ответственно. Более 22 тысяч болельщиков на трибунах. Болельщики верят в команду. Нужно проанализировать этот матч и серьёзно готовиться к игре с «Динамо», — сказал Крикунов «Чемпионату».