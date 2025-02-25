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В. Крикунов: болельщики в Петербурге заслуживают, чтобы игроки СКА играли ответственнее

В. Крикунов: болельщики в Петербурге заслуживают, чтобы игроки СКА играли ответственнее
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал исход матча между СКА и «Спартаком» (2:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

«Сложно со стороны сказать, что нашло на защитников СКА в игре со «Спартаком». Армейцы явно вышли заряженными, быстро повели в счёте, переигрывали соперника, но такие детские ошибки в обороне непозволительны. Дважды москвичи обкрадывали хоккеистов хозяев и без помех расстреливали Плешкова. Да, это индивидуальные ошибки, их можно исправлять, но в таких важных матчах делать такие подарки, конечно, нельзя.

Хоккеистам самим нужно задуматься, какой клуб и город они представляют – в Петербурге собираются полные трибуны, и такие болельщики заслуживают того, чтобы игроки действовали намного более ответственно. Более 22 тысяч болельщиков на трибунах. Болельщики верят в команду. Нужно проанализировать этот матч и серьёзно готовиться к игре с «Динамо», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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