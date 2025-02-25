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Глава ИИХФ заявил, что не получал рекомендации МОК о допуске сборной России на Олимпиаду

Глава ИИХФ заявил, что не получал рекомендации МОК о допуске сборной России на Олимпиаду
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Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что Международная федерация хоккея не получала рекомендаций от Международного олимпийского комитета о допуске сборной России до участия в Олимпиаде 2026 года, которая пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии.

«Нет», — ответил Тардиф корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому на вопрос, получал ли он призывы или рекомендации от МОК допустить российскую команду до Олимпиады.

4 февраля совет Международной федерации хоккея принял решение продлить недопуск сборных России и Беларуси всех возрастов на соревнования под своей эгидой на следующий сезон-2025/2026. Решение по допуску российских хоккеистов на Олимпийские игры будет принимать непосредственно Международный олимпийский комитет.

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