Глава ИИХФ заявил, что не получал рекомендации МОК о допуске сборной России на Олимпиаду

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что Международная федерация хоккея не получала рекомендаций от Международного олимпийского комитета о допуске сборной России до участия в Олимпиаде 2026 года, которая пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии.

«Нет», — ответил Тардиф корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому на вопрос, получал ли он призывы или рекомендации от МОК допустить российскую команду до Олимпиады.

4 февраля совет Международной федерации хоккея принял решение продлить недопуск сборных России и Беларуси всех возрастов на соревнования под своей эгидой на следующий сезон-2025/2026. Решение по допуску российских хоккеистов на Олимпийские игры будет принимать непосредственно Международный олимпийский комитет.