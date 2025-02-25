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Алексей Жамнов оценил очередную разгромную победу «Спартака» над СКА

Алексей Жамнов оценил очередную разгромную победу «Спартака» над СКА
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал разгромную победу над СКА (7:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

— Ребята молодцы, старались играть по заданию весь матч. Ясно, что, ведя в счёте с разницей в три шайбы, появились маленькие вальяжности, которые непозволительны. Я это сказал ребятам, а так в целом они молодцы.

— С Лукьянцевым всё нормально?
— У него есть небольшое повреждение, но доктора дали разрешение вернуться. Парень боец.

— Меньше пяти шайб не забрасываете на «СКА Арене», как это у вас получается?
— Честно, не знаю. Тут такая атмосфера, очень приятно играть здесь. И у ребят адреналин. Радует, что прислушались после предыдущей игры с Минском.

— Понравился первый период, туда-сюда?
— Любой спорт – игра ошибок. Что первый гол мы неправильно сыграли, что второй. Это всё надо убирать, особенно пропускать в начале игры. Это нехороший старт. С другой стороны, видно, что ребята уверены в себе, играют до конца, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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