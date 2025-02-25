Алексей Жамнов оценил очередную разгромную победу «Спартака» над СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал разгромную победу над СКА (7:2).
— Ребята молодцы, старались играть по заданию весь матч. Ясно, что, ведя в счёте с разницей в три шайбы, появились маленькие вальяжности, которые непозволительны. Я это сказал ребятам, а так в целом они молодцы.
— С Лукьянцевым всё нормально?
— У него есть небольшое повреждение, но доктора дали разрешение вернуться. Парень боец.
— Меньше пяти шайб не забрасываете на «СКА Арене», как это у вас получается?
— Честно, не знаю. Тут такая атмосфера, очень приятно играть здесь. И у ребят адреналин. Радует, что прислушались после предыдущей игры с Минском.
— Понравился первый период, туда-сюда?
— Любой спорт – игра ошибок. Что первый гол мы неправильно сыграли, что второй. Это всё надо убирать, особенно пропускать в начале игры. Это нехороший старт. С другой стороны, видно, что ребята уверены в себе, играют до конца, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 февраля 2025
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