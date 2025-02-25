Жамнов: а вы сомневались, что «Спартак» выйдет в плей-офф?

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил выход красно-белых в плей-офф после разгромной победы над СКА (7:2).

— Сидела мысль, что надо добиться выхода в плей-офф?

— А вы сомневались, что попадём в плей-офф? Акцент был выходить, играть и побеждать. Сказали ребятам, что, готовясь к плей-офф, команда не должна проигрывать два матча подряд. Нам нужна была эта победа, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На данный момент после 58 матчей «Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. В прошлом сезоне красно-белые дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили «Металлургу».