Жамнов: Морозов и Голдобин не заслужили играть в третьем периоде со СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающие Иван Морозов и Николай Голдобин не заслужили играть в третьем периоде матча со СКА (2:7).

— В третьем периоде не играли Морозов с Голдобиным. Микротравмы или просто решили поберечь?

— Они просто не заслужили играть в третьем периоде, вот и всё.

— Чем объясните вдохновение Пашина?

— Сегодня он проделал много работы на льду и заслужил этот хет-трик. Не в том плане, что это ошибки и защитники СКА давали. Нет, он на самом деле молодец и старался, да и все ребята молодцы. Кто-то выпал, но в моём плане все равны для меня. И если ты сегодня не готов играть, придётся посмотреть со стороны, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.