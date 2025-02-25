Жамнов: Морозов и Голдобин не заслужили играть в третьем периоде со СКА
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающие Иван Морозов и Николай Голдобин не заслужили играть в третьем периоде матча со СКА (2:7).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
— В третьем периоде не играли Морозов с Голдобиным. Микротравмы или просто решили поберечь?
— Они просто не заслужили играть в третьем периоде, вот и всё.
— Чем объясните вдохновение Пашина?
— Сегодня он проделал много работы на льду и заслужил этот хет-трик. Не в том плане, что это ошибки и защитники СКА давали. Нет, он на самом деле молодец и старался, да и все ребята молодцы. Кто-то выпал, но в моём плане все равны для меня. И если ты сегодня не готов играть, придётся посмотреть со стороны, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 25 февраля 2025
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:25
-
21:18
-
21:05
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
19:45
-
19:40
-
19:21
-
19:10
-
18:15
-
17:50
-
17:25
-
17:11
-
16:50
-
16:15
-
15:52
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:10