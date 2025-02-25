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Жамнов: жалко поколение ребят, которое не прочувствует борьбу МЧМ, ЮЧМ

Жамнов: жалко поколение ребят, которое не прочувствует борьбу МЧМ, ЮЧМ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил недавний призыв Международного олимпийского комитета допустить российские сборные до отборочных соревнований на предстоящую Олимпиаду 2026 года.

— МОК призвал, чтобы командные виды спорта допустили до Олимпиады. Насколько вас эта новость обрадовала?
— Понятно, что нас убрали с международных соревнований, но мне жалко поколение ребят, которое не прочувствует эту атмосферу и борьбу. Даже мальчишки, которые не играют на ЮЧМ, МЧМ… Это большая школа. Помню себя молодым, когда играл на МЧМ. А в плане сборных, было бы замечательно, если бы нас вернули, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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