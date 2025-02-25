Жамнов: жалко поколение ребят, которое не прочувствует борьбу МЧМ, ЮЧМ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил недавний призыв Международного олимпийского комитета допустить российские сборные до отборочных соревнований на предстоящую Олимпиаду 2026 года.

— МОК призвал, чтобы командные виды спорта допустили до Олимпиады. Насколько вас эта новость обрадовала?

— Понятно, что нас убрали с международных соревнований, но мне жалко поколение ребят, которое не прочувствует эту атмосферу и борьбу. Даже мальчишки, которые не играют на ЮЧМ, МЧМ… Это большая школа. Помню себя молодым, когда играл на МЧМ. А в плане сборных, было бы замечательно, если бы нас вернули, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.