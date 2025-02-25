Жамнов — о золоте ОИ-2018: это кажется, что без НХЛ можно выиграть. Это не так просто

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нельзя недооценивать победу российской сборной на Олимпиаде 2018 года из-за неучастия в ней игроков НХЛ.

— Насколько было приятно увидеть перед игрой поздравления с годовщиной Пхёнчхана?

— Для меня это важно, это память. Олимпийский чемпион и в Африке чемпион. Это был праздник для нас всех, быть частью этого праздника дорогого стоит.

— Не задевает вас недооценка, что игроки НХЛ тогда не приехали на Олимпиаду?

— Я как игрок выступал и на Олимпиадах без игроков НХЛ, и с игроками НХЛ. Олимпиада – это Олимпиада, нельзя недооценивать медаль, это так кажется, что, когда нет игроков НХЛ, можно выиграть, но, поверьте, это не так просто, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.