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Жамнов — о золоте ОИ-2018: это кажется, что без НХЛ можно выиграть. Это не так просто

Жамнов — о золоте ОИ-2018: это кажется, что без НХЛ можно выиграть. Это не так просто
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нельзя недооценивать победу российской сборной на Олимпиаде 2018 года из-за неучастия в ней игроков НХЛ.

— Насколько было приятно увидеть перед игрой поздравления с годовщиной Пхёнчхана?
— Для меня это важно, это память. Олимпийский чемпион и в Африке чемпион. Это был праздник для нас всех, быть частью этого праздника дорогого стоит.

— Не задевает вас недооценка, что игроки НХЛ тогда не приехали на Олимпиаду?
— Я как игрок выступал и на Олимпиадах без игроков НХЛ, и с игроками НХЛ. Олимпиада – это Олимпиада, нельзя недооценивать медаль, это так кажется, что, когда нет игроков НХЛ, можно выиграть, но, поверьте, это не так просто, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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