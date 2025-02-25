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Жамнов рассказал, будет ли СКА удобным соперником для «Спартака» в первом раунде плей-офф

Жамнов рассказал, будет ли СКА удобным соперником для «Спартака» в первом раунде плей-офф
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, будет ли СКА удобным соперником для «Спартака» в первом раунде плей-офф. Красно-белые дважды в сезоне разгромили петербургский клуб — со счётом 5:0 и 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

— СКА – удобный соперник для «Спартака» в первом раунде?
— Это ошибочное мнение, нет удобных соперников. Это одна игра, а чтобы быть на вершине, надо обыгрывать сильнейших. В плей-офф не бывает удобных соперников, думать так – ошибка, которая приводит к обратному результату. Думаю, первый раунд будет очень интересный для всех, думаю, будет много непредсказуемых серий, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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