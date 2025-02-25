Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, будет ли СКА удобным соперником для «Спартака» в первом раунде плей-офф. Красно-белые дважды в сезоне разгромили петербургский клуб — со счётом 5:0 и 7:2.

— СКА – удобный соперник для «Спартака» в первом раунде?

— Это ошибочное мнение, нет удобных соперников. Это одна игра, а чтобы быть на вершине, надо обыгрывать сильнейших. В плей-офф не бывает удобных соперников, думать так – ошибка, которая приводит к обратному результату. Думаю, первый раунд будет очень интересный для всех, думаю, будет много непредсказуемых серий, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.