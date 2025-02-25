Роман Ротенберг прокомментировал разгромное поражение СКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал разгромное поражение в матче со «Спартаком» (2:7).

— Такая энергетика была в начале игры, болельщики гнали команду вперёд. Не могу упрекнуть команду в нежелании. Забили в первой же смене, дальше на возврате допустили ошибку, недоработали в оборону. У наших ребят серьёзные минусы, это ребята, которые давно не играли, они возвращаются в тонус через игры, надо дать им время. Вратарь тоже после травмы, решили проверить в бою. Обсуждали это с тренерами вратарей, решили, что в бою – лучшая проверка для Плешкова. Только через матчи он сможет набрать необходимую форму к плей-офф. Мы верим в Артемия, он будет играть в следующем матче.

Сегодня такая игра, соперник сыграл лучше нас, мы это должны признать. Но серия со «Спартаком» в сезоне – 2-2, в плей-офф, если мы будем с ними играть, то будем на 100% готовы. На выезде два раза обыграли «Спартак», дома два раза проиграли. В следующей игре надо порадовать болельщиков победой.

В составе есть 19-летние ребята, очень перспективные. Где-то сегодня они отошли от своей игры, упустили стыки, борьбу. Дальше будем смотреть, кто будет играть и какой состав определим на плей-офф.

— Вам важно, с какого места выходить в плей-офф, сейчас вы на седьмом месте, это антирекорд.

— Это не антирекорд, мы в 2016 году заходили с шестого места. Сезон ещё не закончился. Сегодня был такой день – великая победа на Олимпиаде, день рождения нашего техника. Все ребята хотели сделать ему подарок, где-то перегорели. Удачу надо заслужить, но сегодня в наши ворота всё залетало. Но мы не опускали руки, стремились забить в третьем периоде. У нас есть шанс выйти со второго места в плей-офф, как можно выше. А «Спартак» — сильная команда, но серия – 2-2. Сегодня мы сыграли худшую игру в этой серии со «Спартаком», дома обязаны выигрывать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.