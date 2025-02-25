Р. Ротенберг: готовим Плешкова первым номером СКА на плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что готовит Артемия Плешкова стать основным вратарём команды в плей-офф.

— В феврале в домашних матчах счёт 9:21. Почему так получилось?

— У нас есть травмы, включая вратаря, который сегодня вышел после травмы. У нас нет времени готовить его плавно. Важно, чтобы у нас были все варианты, чтобы все вратари играли, одним вратарём не выиграть. Но мы готовим Плешкова к плей-офф. Егор в хорошем тонусе, Артемию нужно набрать форму через игры. Нет смысла отправлять его в «Неву» набираться опыта, осталось девять игр.

На выезде мы сейчас намного лучше играем, это факт. Дома для 19-летнего игрока это не так просто играть за СКА, когда полные трибуны. Индивидуальные ошибки от большого желания. Дома они хотят ещё больше. Нужно успокоиться и выполнять задание, тогда точно победим. Надо смотреть картину в целом, мы готовимся к плей-офф. Нужно научиться лучше играть дома.

— Плешков будет основным вратарём в плей-офф?

— Зависит от соперника. Мы не меняем вратарей. Если посмотреть на тенденции в мировом хоккее, меняют после двух шайб, даже на Турнире четырёх наций. Такая практика существует в НХЛ. Даже сегодня мы спокойно отнеслись к пропущенным шайбам, но когда стало понятно, что лучше дать ему подготовиться к следующей игре, мы его заменили. Да, мы готовим Артемия первым номером на плей-офф, но бывают разные ситуации. Главное – сохранить психологию вратарей. Плешков может играть на очень высоком уровне, главное, что он здоров. Но у нас три вратаря, которые могут сыграть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.