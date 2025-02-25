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Р. Ротенберг: ФХР круглосуточно работает, чтобы вернуть сборную России на ЧМ и ОИ

Р. Ротенберг: ФХР круглосуточно работает, чтобы вернуть сборную России на ЧМ и ОИ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил недавний призыв Международного олимпийского комитета допустить российские сборные до отборочных соревнований на предстоящую Олимпиаду 2026 года.

— МОК заявил, что надо допускать Россию в командные виды спорта. Насколько это даёт оптимизм?
— ФХР круглосуточно работает, чтобы вернуть нашу сборную на ЧМ и ОИ. Объём той работы и профессионализм даёт результат. Делается всё возможное, чтобы мы как можно скорее вернулись на ЧМ и ОИ. Дай бог, всё получится, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил «Чемпионату», что не получал рекомендации МОК о допуске сборной России на Олимпиаду.

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