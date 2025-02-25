Р. Ротенберг: хочу поддержать Карпухина. Ему должны были просто крикнуть «Спина»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал две результативные ошибки защитника Ильи Карпухина в матче со «Спартаком» (2:7).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
— Карпухин допустил две результативные ошибки. Как вы себя ведёте в таких случаях?
— Не бывает игр без ошибок. Конечно, разберём всё, улучшим. С моей стороны будет неправильно всё публично рассказывать. Хочу поддержать Карпухина. Когда была первая ошибка, я пытался докричаться с лавки «Спина, спина», но он был далеко и меня не услышал. Ему надо было просто крикнуть сзади, он не мог этого видеть. Это командная работа. Не надо искать виноватых, надо разобрать ошибки и улучшить игру, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
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