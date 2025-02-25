Р. Ротенберг: хочу поддержать Карпухина. Ему должны были просто крикнуть «Спина»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал две результативные ошибки защитника Ильи Карпухина в матче со «Спартаком» (2:7).

— Карпухин допустил две результативные ошибки. Как вы себя ведёте в таких случаях?

— Не бывает игр без ошибок. Конечно, разберём всё, улучшим. С моей стороны будет неправильно всё публично рассказывать. Хочу поддержать Карпухина. Когда была первая ошибка, я пытался докричаться с лавки «Спина, спина», но он был далеко и меня не услышал. Ему надо было просто крикнуть сзади, он не мог этого видеть. Это командная работа. Не надо искать виноватых, надо разобрать ошибки и улучшить игру, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.