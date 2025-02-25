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Результаты матчей КХЛ на 25 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 25 февраля 2025 года
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Сегодня, 25 февраля, прошли четыре матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Манукян (Сёмин, Семёнов) – 02:00 (5x5)     0:2 Неколенко (Михайлов) – 09:17 (5x5)     1:2 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 12:44 (5x5)     2:2 Ремпал (Ефремов) – 23:16 (4x5)     3:2 Ремпал (Тодд, Ливо) – 54:18 (5x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Нестеров, Соркин) – 05:59 (5x4)     0:2 Гурьянов (Нестеров, Касселс) – 18:07 (5x5)     1:2 Орлов – 42:29 (5x5)     1:3 Долженков (Охотюк) – 56:28 (5x5)     2:3 Тертышный (Фирстов, Филлипс) – 56:56 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 76 очков после 58 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 75 очков в 58 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 79 очков в 58 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 матчах.

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