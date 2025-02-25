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Результаты матчей ВХЛ на 25 февраля 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 25 февраля 2025 года
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Сегодня, 25 февраля, прошли шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 февраля 2025, вторник. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
4 : 2
Сокол
Красноярск
0:1 Волгин (Скворцов, Елизаров) – 23:41 (5x5)     1:1 Рожков (Яппаров, Брютов) – 28:36 (5x4)     1:2 Скворцов (Кожухов, Травин) – 29:40 (5x5)     2:2 Аверочкин (Гордеев, Шамшурин) – 41:30 (5x5)     3:2 Панкратов (Рожков, Рогов) – 48:49 (5x5)     4:2 Дронык (Шамшурин) – 58:14 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
4 : 1
ЦСК ВВС
Самара
0:1 Владимиров (Игнатов) – 06:02 (5x4)     1:1 Пархоменко (Синицкий, Булавчук) – 06:34 (5x5)     2:1 Пархоменко (Булавчук, Сато) – 14:25 (5x5)     3:1 Булавчук (Пархоменко) – 17:30 (5x5)     4:1 Когалев (Тютчев) – 46:54 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Филатьев (Патрикеев, Рейнгардт) – 14:56 (5x5)     1:1 Хлопотов (Лазарев, Глухов) – 25:42 (5x4)     1:2 Хлопотов (Хасанов, Глухов) – 39:39 (5x5)     2:2 Мирзабалаев (Сысоев, Мурылёв) – 59:10 (6x4)     2:3 Хлопотов – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Норильск
Норильск
1:0 Говорков (Васильев) – 07:19 (5x4)     1:1 Шуйдин – 23:20 (5x4)     2:1 Рыжов (Мысляев) – 40:38 (5x5)     3:1 Ртищев (Говорков, Васильев) – 48:16 (5x5)     3:2 Дяденькин (Колесников) – 48:26 (5x5)     4:2 Фигурин (Колесников) – 52:37 (5x5)     4:3 Калетник (Аляев, Дяденькин) – 55:46 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
1 : 4
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Филин (Надворный) – 03:10 (5x5)     1:1 Григоренко (Сапожников) – 09:45 (5x5)     1:2 Кузякин – 23:44 (5x5)     1:3 Пасманик (Сапожников, Новиков) – 45:38 (5x5)     1:4 Кузякин – 58:01 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
2 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Баин (Михайлов, Богданов) – 04:07 (5x5)     0:2 Яковлев (Петрищев, Ушаков) – 27:53 (5x4)     0:3 Андреев (Жабреев) – 40:12 (5x5)     1:3 Якупов (Шакиров, Климкин) – 45:27 (6x4)     2:3 Климкин (Шакиров) – 50:48 (5x5)     2:4 Квартальнов (Салахов) – 58:58 (en)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 80 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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