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Результаты матчей МХЛ на 25 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 25 февраля 2025 года
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Сегодня, 25 февраля, прошли девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 14:30 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Толпар
Уфа
0:1 Агафонов (Шафиков, Кочуров) – 20:46 (5x5)     1:1 Нечаев (Куричев, Долгих) – 27:38 (5x4)     2:1 Нечаев (Долгих) – 34:27 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Ладья
Тольятти
1:0 Гладков (Вакитов, Пьянков) – 10:01 (5x5)     2:0 Куляш (Раздьяконов, Торопов) – 48:10 (5x5)     3:0 Белых (Щукин) – 48:35 (5x5)     3:1 Меркесов (Линейцев, Фёдоров) – 57:44 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 0
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Москвин (Сахаров, Шэн) – 14:57 (5x5)     2:0 Попов (Потапов) – 26:47 (5x5)     3:0 Киреев (Сокольский, Шестаков) – 56:26 (5x4)     4:0 Сухарев – 59:11 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
0 : 5
МХК Динамо М
Москва
0:1 Савинов (Румянцев, Ханин) – 03:35 (5x5)     0:2 Панин (Носачёв) – 40:34 (5x5)     0:3 Ханин (Бондарь, Архипов) – 54:54 (5x4)     0:4 Архипов (Чуклинов, Меликов) – 57:28 (5x5)     0:5 Лиъматов (Панин, Проскурин) – 59:56 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 2
ХК Капитан
Ступино
1:0 Эльблаус (Лутцев, Ульев) – 04:27 (5x5)     2:0 Елезов (Емельянов) – 10:22 (5x5)     2:1 Даутов (Зайцев, Логинов) – 13:00 (5x4)     3:1 Елезов (Емельянов, Дудоров) – 33:12 (5x5)     3:2 Яскин (Шамолин) – 41:57 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
4 : 1
Хорс-Карелия
Кондопога
1:0 Пьянов (Садовин) – 24:02 (5x5)     2:0 Смирнов (Калинин) – 32:30 (5x5)     2:1 Савин – 37:37 (5x5)     3:1 Волженков (Смирнов) – 38:15 (5x5)     4:1 Волженков (Арефьев, Казулаев) – 52:52 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
1:0 Мурашев (Карпов) – 04:02 (5x4)     1:1 Богданович (Сиднев, Елагин) – 06:29 (5x5)     1:2 Тютюнников (Устинов) – 21:52 (5x5)     2:2 Мурашев (Зацепин) – 35:23 (5x5)     2:3 Тютюнников (Быков, Елагин) – 46:41 (5x5)     3:3 Яриков (Карпов, Кашаев) – 58:32 (6x4)     3:4 Чечель – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Окончен
4 : 2
Тайфун
Приморский край
0:1 Левицкий (Ермак) – 10:31 (6x5)     0:2 Фомин (Школьный, Ефимов) – 24:00 (5x5)     1:2 Сливченко (Парай, Суздорф) – 27:37 (5x3)     2:2 Царегородцев (Парай, Рогачёв) – 48:43 (5x4)     3:2 Сливченко (Дубровцев) – 55:51 (4x5)     4:2 Царегородцев (Шаповалов, Рогачёв) – 59:22 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
2 : 5
МХК Спартак
Москва
0:1 Овчинников (Марышев, Плесовских) – 01:46 (5x4)     0:2 Овчинников (Гаврилов, Тюрин) – 10:16 (4x4)     0:3 Ковалишин (Варюшкин, Мартынов) – 27:51 (5x4)     0:4 Рыбенок (Тюрин, Мартынов) – 30:02 (5x5)     0:5 Овчинников (Гаврилов) – 34:20 (5x5)     1:5 Семак (Демиденко, Тофт) – 44:40 (5x4)     2:5 Ватрушкин (Платонов, Тофт) – 51:53 (6x5)    

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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