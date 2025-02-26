«Даже Путин играет». Фетисов назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о самом популярном виде спорта в России.

«У футболистов пустые трибуны… Безусловно, каждый хвалит своё болото. Сколько уже было проведено опросов? Самый популярный вид спорта — хоккей. А сколько сейчас бывших футболистов играют в медиахоккее? Аршавин, Быстров, Мостовой, Широков очень хорошо играет. Даже президент нашей страны играет в хоккей! Попробуй арендовать лёд. Невозможно! Днём и ночью играют в хоккей миллионы детишек. Ни в одной стране мира не вкладываются так, как в хоккей! Куда ни глянь — везде хоккей», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее исследование РФС и Mediascope, которое охватило 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более, продемонстрировало, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России.

На втором месте по популярности оказался хоккей, фигурное катание — на третьем месте. Отметим, что действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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