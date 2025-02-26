Ведущий форвард «Детройта» выбыл из строя до конца сезона
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Эндрю Копп пропустит оставшуюся часть сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги из-за операции на левом пекторальном сухожилии. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Отметим, срок восстановления Коппа составит от 4 до 6 месяцев.
Напомним, американский форвард травмировался во втором периоде в субботнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:4 ОТ) и не смог выйти на лёд в игре с «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ) в воскресенье.
В текущем сезоне 30-летний нападающий набрал 23 (10 +13) очков в 56 матчах. Это третий сезон Коппа в «Детройте». В сезоне-2022/2023 американец установил личный рекорд в НХЛ, набрав 42 (9+33) очка в 82 матчах за «Ред Уингз».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дебринкэт (Копп, Тарасенко) – 07:54 2:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 25:41 (pp) 2:1 Хиностроза (Болди) – 28:05 (pp) 3:1 Рэймонд (Ларкин, Кейн) – 40:22 (pp) 3:2 Болди (Юханссон, Годро) – 53:07 3:3 Фолиньо (Росси, Юханссон) – 58:29 3:4 Росси (Эрикссон Эк) – 63:35
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