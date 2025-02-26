Ведущий форвард «Детройта» выбыл из строя до конца сезона

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Эндрю Копп пропустит оставшуюся часть сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги из-за операции на левом пекторальном сухожилии. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отметим, срок восстановления Коппа составит от 4 до 6 месяцев.

Напомним, американский форвард травмировался во втором периоде в субботнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:4 ОТ) и не смог выйти на лёд в игре с «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ) в воскресенье.

В текущем сезоне 30-летний нападающий набрал 23 (10 +13) очков в 56 матчах. Это третий сезон Коппа в «Детройте». В сезоне-2022/2023 американец установил личный рекорд в НХЛ, набрав 42 (9+33) очка в 82 матчах за «Ред Уингз».

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