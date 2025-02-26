Марченко, Воронков и Проворов забили полностью русский гол в матче «Коламбус» — «Даллас»

В самом начале встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз», который проходит в эти минуты на «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе, был забит полностью русский гол.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. На первой же минуте встречи счёт открыли «Блю Джекетс». Шайбу забросил форвард Кирилл Марченко, а ассистировали ему нападающий Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов.

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Отметим, для Марченко этот гол стал 22-м в 55 матчах текущего розыгрыша НХЛ. При этом в активе Кирилла 35 ассистов. На счету Воронкова 19 голов и 19 результативных передач в 49 встречах. Проворов отметился 26 (6+20) очками в 58 играх сезона.

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