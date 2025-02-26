Александр Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Для Овечкина эта шайба стала 883-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон» проигрывает со счётом 1:2 к середине третьего периода.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1597 очков.

Главные рекорды Александра Овечкина: