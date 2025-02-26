Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Для Овечкина эта шайба стала 883-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)    

Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон» проигрывает со счётом 1:2 к середине третьего периода.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1597 очков.

Материалы по теме
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й
Видео
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android