Александр Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Для Овечкина эта шайба стала 883-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)
Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 11 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон» проигрывает со счётом 1:2 к середине третьего периода.
Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1597 очков.
Главные рекорды Александра Овечкина:
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