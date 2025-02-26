Овечкин стал первым россиянином в сезоне с 30 заброшенными шайбами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Калгари Флэймз», которая стала для 39-летнего капитана 30-й в текущем розыгрыше.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 30 голов и 17 результативных передач в 42 матчах регулярки. Таким образом, легендарный форвард стал первым россиянином в нынешнем сезоне с 30 и более заброшенными шайбами. На втором месте по голам располагается форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На его счету 26 шайб.

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ у Овечкина 1597 (883+714) очков.

Главные рекорды Александра Овечкина: