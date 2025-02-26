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Овечкин стал первым россиянином в сезоне с 30 заброшенными шайбами

Овечкин стал первым россиянином в сезоне с 30 заброшенными шайбами
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги с «Калгари Флэймз», которая стала для 39-летнего капитана 30-й в текущем розыгрыше.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 30 голов и 17 результативных передач в 42 матчах регулярки. Таким образом, легендарный форвард стал первым россиянином в нынешнем сезоне с 30 и более заброшенными шайбами. На втором месте по голам располагается форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На его счету 26 шайб.

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ у Овечкина 1597 (883+714) очков.

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