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Коламбус Блю Джекетс — Даллас Старз, результат матча 26 февраля 2024, счет 6:4, НХЛ 2024-2025

«Русский гол» Марченко и 7 очков российских игроков помогли «Коламбусу» обыграть «Даллас»
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». Победа со счётом 6:4 осталась за «Коламбусом».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Марченко (Проворов, Воронков) – 00:30     2:0 Оливье (Сиверсон, Астон-Риз) – 04:37     2:1 Бенн (Джонстон, Харли) – 09:37     3:1 Марченко (Фантилли) – 21:11     4:1 Проворов (Джонсон, Дженнер) – 28:46     4:2 Хинц (Гранлунд, Робертсон) – 29:38     4:3 Робертсон (Гранлунд) – 33:57     5:3 ван Римсдайк (Курали) – 42:37     5:4 Бурк (Дадонов, Стэнковен) – 57:53     6:4 Фантилли (Воронков, Марченко) – 59:28    

В составе хозяев площадки три очка набрал российский нападающий Кирилл Марченко, который отметился дублем и результативным пасом. Гол и результативная передача на счету защитника Ивана Проворова, два ассиста оформил нападающий Дмитрий Воронков — таким образом, игроки «Коламбуса» из России набрали семь очков. При этом первая шайба «Блю Джекетс» в матче стала полностью русской — её забросил Марченко с передач Проворова и Воронкова.

В составе гостей результативным пасом отметился нападающий Евгений Дадонов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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