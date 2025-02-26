«Русский гол» Марченко и 7 очков российских игроков помогли «Коламбусу» обыграть «Даллас»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». Победа со счётом 6:4 осталась за «Коламбусом».

В составе хозяев площадки три очка набрал российский нападающий Кирилл Марченко, который отметился дублем и результативным пасом. Гол и результативная передача на счету защитника Ивана Проворова, два ассиста оформил нападающий Дмитрий Воронков — таким образом, игроки «Коламбуса» из России набрали семь очков. При этом первая шайба «Блю Джекетс» в матче стала полностью русской — её забросил Марченко с передач Проворова и Воронкова.

В составе гостей результативным пасом отметился нападающий Евгений Дадонов.

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