«Филадельфия» разгромила «Питтсбург» в НХЛ. Мичков и Замула набрали три очка

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Расмус Ристолайнен, Ноа Кейтс (2+1), Тайсон Фёрстер (1+2), Бобби Бринк (1+3) и Оуэн Типпетт (1+1). На счету россиян Матвея Мичкова и Егора Замулы — три очка. Нападающий сделал два ассиста, у защитника — одна голевая передача. Форвард Андрей Кузьменко очков не набрал.
Единственную шайбу гостей забросил Филип Томасино. Звёздные форварды «пингвинов» Евгений Малкин и Сидни Кросби завершили встречу с показателем полезности «-2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующей встрече «Филадельфия» вновь сыграет с «Питтсбургом». Игра пройдёт в Питтсбурге 28 февраля.
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