Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 26 февраля 2025, счёт 6:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Филадельфия» разгромила «Питтсбург» в НХЛ. Мичков и Замула набрали три очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ристолайнен (Замула, Мичков) – 03:56     2:0 Кейтс (Бринк, Пеллетье) – 12:19     2:1 Томасино (Бантинг, Летанг) – 26:09     3:1 Фёрстер (Драйсдейл, Бринк) – 31:55     4:1 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 38:55     5:1 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 39:05     6:1 Типпетт (Кутюрье, Мичков) – 46:06    

В составе победителей голами отметились Расмус Ристолайнен, Ноа Кейтс (2+1), Тайсон Фёрстер (1+2), Бобби Бринк (1+3) и Оуэн Типпетт (1+1). На счету россиян Матвея Мичкова и Егора Замулы — три очка. Нападающий сделал два ассиста, у защитника — одна голевая передача. Форвард Андрей Кузьменко очков не набрал.

Единственную шайбу гостей забросил Филип Томасино. Звёздные форварды «пингвинов» Евгений Малкин и Сидни Кросби завершили встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Филадельфия» вновь сыграет с «Питтсбургом». Игра пройдёт в Питтсбурге 28 февраля.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android