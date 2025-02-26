Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. В активе белорусского защитника Ильи Соловьёва голевая передача. У хозяев единственную шайбу забросил звёздный капитан Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» 28 февраля. «Калгари» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также 28 февраля.

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