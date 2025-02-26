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Вашингтон Кэпиталз — Калгари Флэймз, результат матча 26 января 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
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В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

В составе победителей голами отметились Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. В активе белорусского защитника Ильи Соловьёва голевая передача. У хозяев единственную шайбу забросил звёздный капитан Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» 28 февраля. «Калгари» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также 28 февраля.

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