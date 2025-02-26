Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 11 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 11 шайб. На счету Александра Овечкина 883 гола.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 42 матч, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и второе место в сводной таблице регулярки. Команда набрала 84 очка после 58 матчей.
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