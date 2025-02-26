Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 11 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 11 шайб. На счету Александра Овечкина 883 гола.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 42 матч, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и второе место в сводной таблице регулярки. Команда набрала 84 очка после 58 матчей.

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