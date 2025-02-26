«Рейнджерс» победили в дерби «Айлендерс». У Шестёркина 36 сейвов, Сорокина заменили

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победа в ньюйоркском дерби осталась за «Рейнджерс» со счётом 5:1.