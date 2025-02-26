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Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 26 февраля 2024, счет 1:5, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» победили в дерби «Айлендерс». У Шестёркина 36 сейвов, Сорокина заменили
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победа в ньюйоркском дерби осталась за «Рейнджерс» со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Вааканайнен (Смит) – 06:22     1:1 Романов (Деанджело, Нельсон) – 08:19     1:2 Бродзински (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:39     1:3 Бродзински (Фокс, Линдгрен) – 19:12     1:4 Миллер (Зибанеджад, Вааканайнен) – 31:21     1:5 Ремпе (Бродзински, Линдгрен) – 36:30    
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