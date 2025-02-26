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Тампа-Бэй Лайтнинг — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 26 февраля 2024, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

Ассистентский дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» добыть волевую победу над «Эдмонтоном»
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:53 (pp)     1:1 Эйссимонт – 13:11     2:1 Хагель (Гиргенсонс, Чирелли) – 20:29     3:1 Хедман – 25:38 (pp)     4:1 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 47:23    
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