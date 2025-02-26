Ассистентский дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» добыть волевую победу над «Эдмонтоном»
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
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