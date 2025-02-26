Мичков стал четвёртым новичком «Филадельфии» за 20 лет, набравшим 40+ очков в сезоне НХЛ

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Расмус Ристолайнен, Ноа Кейтс (2+1), Тайсон Фёрстер (1+2), Бобби Бринк (1+3) и Оуэн Типпетт (1+1). На счету россиян Матвея Мичкова и Егора Замулы — в общей сложности три очка. Нападающий сделал два ассиста, у защитника — одна голевая передача.

Благодаря первому очку в матче Мичков достиг отметки в 40 результативных действий в нынешнем сезоне. Проводящий дебютный сезон в НХЛ 20-летний россиянин стал четвёртым новичком «Филадельфии» за 20 лет, набравшим 40+ очков в сезоне.

В сезоне-2005/2006 нападающий Джефф Картер набрал 42 очка, в сезоне-2011/2012 нападающий Мэтт Рид набрал 47 очков, а в сезоне-2015/2016 защитник Шейн Гостисбер набрал 46 очков.