Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков стал четвёртым новичком «Филадельфии» за 20 лет, набравшим 40+ очков в сезоне НХЛ

Мичков стал четвёртым новичком «Филадельфии» за 20 лет, набравшим 40+ очков в сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ристолайнен (Замула, Мичков) – 03:56     2:0 Кейтс (Бринк, Пеллетье) – 12:19     2:1 Томасино (Бантинг, Летанг) – 26:09     3:1 Фёрстер (Драйсдейл, Бринк) – 31:55     4:1 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 38:55     5:1 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 39:05     6:1 Типпетт (Кутюрье, Мичков) – 46:06    

В составе победителей голами отметились Расмус Ристолайнен, Ноа Кейтс (2+1), Тайсон Фёрстер (1+2), Бобби Бринк (1+3) и Оуэн Типпетт (1+1). На счету россиян Матвея Мичкова и Егора Замулы — в общей сложности три очка. Нападающий сделал два ассиста, у защитника — одна голевая передача.

Благодаря первому очку в матче Мичков достиг отметки в 40 результативных действий в нынешнем сезоне. Проводящий дебютный сезон в НХЛ 20-летний россиянин стал четвёртым новичком «Филадельфии» за 20 лет, набравшим 40+ очков в сезоне.

В сезоне-2005/2006 нападающий Джефф Картер набрал 42 очка, в сезоне-2011/2012 нападающий Мэтт Рид набрал 47 очков, а в сезоне-2015/2016 защитник Шейн Гостисбер набрал 46 очков.

Материалы по теме
Мичкова не смущает самый ненавистный тренер НХЛ. Он всё равно забьёт лакросс-гол?
Видео
Мичкова не смущает самый ненавистный тренер НХЛ. Он всё равно забьёт лакросс-гол?
Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android