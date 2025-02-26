Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НХЛ

Александр Овечкин повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и российский нападающий Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 против «Калгари Флэймз» (1:3), что позволило ему повторить достижение, покорившееся лишь троим хоккеистам в истории лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Гол Овечкина в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Таким образом, Александр стал четвёртым игроком, кто забил 30 и более шайб в подобном возрасте. Отметим, ранее такое удавалось Горди Хоу, Джонни Бьюсику и Теэму Селянне.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Овечкин провёл 42 матч, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

Материалы по теме
Офис Овечкина работает без выходных! Ови забросил 30-ю шайбу в сезоне и встал в ряд легенд
Видео
Офис Овечкина работает без выходных! Ови забросил 30-ю шайбу в сезоне и встал в ряд легенд

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android