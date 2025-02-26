Александр Овечкин повторил достижение, ранее покорявшееся лишь троим в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и российский нападающий Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 против «Калгари Флэймз» (1:3), что позволило ему повторить достижение, покорившееся лишь троим хоккеистам в истории лиги.

Гол Овечкина в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Таким образом, Александр стал четвёртым игроком, кто забил 30 и более шайб в подобном возрасте. Отметим, ранее такое удавалось Горди Хоу, Джонни Бьюсику и Теэму Селянне.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Овечкин провёл 42 матч, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина: