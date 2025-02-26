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Давид Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ

Давид Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу гостей, которые добыли победу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Лорей, Заха) – 00:29     2:0 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 13:59 (pp)     3:0 Гики (Линдхольм, Маршан) – 30:00 (pp)     3:1 Райлли (Нис, Экман-Ларссон) – 33:52     3:2 Марнер – 40:59 (pp)     3:3 Робертсон (Райлли, Столарз) – 46:40     4:3 Пастрняк – 50:33     4:4 Хольмберг (Робертсон, Экман-Ларссон) – 59:14     4:5 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 64:08    

В составе хозяев 3 (2+1) очками отметился чешский нападающий Давид Пастрняк. Второй гол в матче стал для чешского снайпера 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ.

Давид стал всего третьим игроком в клубной истории, записавшим на свой счёт восемь сезонов с 30+ голами в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее подобным достижением отметились Фил Эспозито и Рик Миддлтон.

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