Давид Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу гостей, которые добыли победу в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Лорей, Заха) – 00:29 2:0 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 13:59 (pp) 3:0 Гики (Линдхольм, Маршан) – 30:00 (pp) 3:1 Райлли (Нис, Экман-Ларссон) – 33:52 3:2 Марнер – 40:59 (pp) 3:3 Робертсон (Райлли, Столарз) – 46:40 4:3 Пастрняк – 50:33 4:4 Хольмберг (Робертсон, Экман-Ларссон) – 59:14 4:5 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 64:08
В составе хозяев 3 (2+1) очками отметился чешский нападающий Давид Пастрняк. Второй гол в матче стал для чешского снайпера 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ.
Давид стал всего третьим игроком в клубной истории, записавшим на свой счёт восемь сезонов с 30+ голами в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее подобным достижением отметились Фил Эспозито и Рик Миддлтон.
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