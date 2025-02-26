Давид Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу гостей, которые добыли победу в овертайме.

В составе хозяев 3 (2+1) очками отметился чешский нападающий Давид Пастрняк. Второй гол в матче стал для чешского снайпера 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом Пастрняк повторил престижный клубный рекорд в истории «Бостона» в НХЛ.

Давид стал всего третьим игроком в клубной истории, записавшим на свой счёт восемь сезонов с 30+ голами в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее подобным достижением отметились Фил Эспозито и Рик Миддлтон.