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Видео 883-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Видео 883-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 883-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашнем матче с «Калгари Флэймз» капитан «столичных» записал на свой счёт единственный гол своей команды в этой игре (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 45-й минуте при счёте 0:2 Овечкин завершил броском в касание с острого угла комбинацию «Вашингтона» в быстрой атаке, в этот момент «Кэпиталз» играли в большинстве.

Благодаря этому голу Александр Овечкин ещё на одну шайбу сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 11 шайб.

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