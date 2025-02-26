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Морган Райлли стал третьим защитником в истории «Торонто», набравшим 500+ очков за клуб

Морган Райлли стал третьим защитником в истории «Торонто», набравшим 500+ очков за клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу гостей, которые добыли победу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Лорей, Заха) – 00:29     2:0 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 13:59 (pp)     3:0 Гики (Линдхольм, Маршан) – 30:00 (pp)     3:1 Райлли (Нис, Экман-Ларссон) – 33:52     3:2 Марнер – 40:59 (pp)     3:3 Робертсон (Райлли, Столарз) – 46:40     4:3 Пастрняк – 50:33     4:4 Хольмберг (Робертсон, Экман-Ларссон) – 59:14     4:5 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 64:08    

В составе гостей 4 (1+3) очка набрал защитник Морган Райлли. Одно из результативных действий помогло канадскому защитнику достичь отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «кленовых листьев» Морган стал всего третьим игроком обороны в истории клуба, кому покорилось это достижение.

Клубный рекорд среди защитников принадлежит легендарному шведу Бёрье Сальмингу (768), второе место занимает чех Томаш Каберле (520). Следом располагается Райлли.

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