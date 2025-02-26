Морган Райлли стал третьим защитником в истории «Торонто», набравшим 500+ очков за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу гостей, которые добыли победу в овертайме.

В составе гостей 4 (1+3) очка набрал защитник Морган Райлли. Одно из результативных действий помогло канадскому защитнику достичь отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «кленовых листьев» Морган стал всего третьим игроком обороны в истории клуба, кому покорилось это достижение.

Клубный рекорд среди защитников принадлежит легендарному шведу Бёрье Сальмингу (768), второе место занимает чех Томаш Каберле (520). Следом располагается Райлли.