«Сент-Луис» разгромил «Сиэтл» в матче с девятью голами. У Бучневича — ассист
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В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл Кракен». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кайру (Фаулер, Парэйко) – 08:04 2:0 Сундквист (Бучневич, Томас) – 12:48 (pp) 3:0 Томас (Нейборс, Броберг) – 25:10 4:0 Болдюк (Сундквист, Фолк) – 28:23 5:0 Фаулер (Холлоуэй, Шенн) – 29:45 6:0 Нейборс (Фаулер, Парэйко) – 31:55 7:0 Болдюк (Жозеф, Сундквист) – 40:20 7:1 Данн – 45:13 7:2 Шварц (Какко, Ларссон) – 52:09
В составе победителей голами отметились Джордан Кайру, Оскар Сундквист (1+2), Роберт Томас (1+1), Захари Болдюк (дубль), Кэм Фаулер (1+2) и Джейк Нейборс (1+1). На счету россиянина Павла Бучневича — ассист. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу без результативных действий.
У гостей голы забивали Винс Данн и Джейден Шварц.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз» 28 февраля. «Сиэтл» встретится в дома с «Ванкувер Кэнакс» 2 марта.
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