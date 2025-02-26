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Сент-Луис Блюз — Сиэтл Кракен, результат матча 26 февраля 2025, счёт 7:2, регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025

«Сент-Луис» разгромил «Сиэтл» в матче с девятью голами. У Бучневича — ассист
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В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл Кракен». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кайру (Фаулер, Парэйко) – 08:04     2:0 Сундквист (Бучневич, Томас) – 12:48 (pp)     3:0 Томас (Нейборс, Броберг) – 25:10     4:0 Болдюк (Сундквист, Фолк) – 28:23     5:0 Фаулер (Холлоуэй, Шенн) – 29:45     6:0 Нейборс (Фаулер, Парэйко) – 31:55     7:0 Болдюк (Жозеф, Сундквист) – 40:20     7:1 Данн – 45:13     7:2 Шварц (Какко, Ларссон) – 52:09    

В составе победителей голами отметились Джордан Кайру, Оскар Сундквист (1+2), Роберт Томас (1+1), Захари Болдюк (дубль), Кэм Фаулер (1+2) и Джейк Нейборс (1+1). На счету россиянина Павла Бучневича — ассист. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу без результативных действий.

У гостей голы забивали Винс Данн и Джейден Шварц.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз» 28 февраля. «Сиэтл» встретится в дома с «Ванкувер Кэнакс» 2 марта.

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