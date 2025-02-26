«Сент-Луис» разгромил «Сиэтл» в матче с девятью голами. У Бучневича — ассист

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл Кракен». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Джордан Кайру, Оскар Сундквист (1+2), Роберт Томас (1+1), Захари Болдюк (дубль), Кэм Фаулер (1+2) и Джейк Нейборс (1+1). На счету россиянина Павла Бучневича — ассист. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу без результативных действий.

У гостей голы забивали Винс Данн и Джейден Шварц.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз» 28 февраля. «Сиэтл» встретится в дома с «Ванкувер Кэнакс» 2 марта.

Сколько платят хоккеистам НХЛ: