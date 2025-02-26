Пропустивший от Овечкина голкипер «Калгари»: однажды это станет историей для моих детей

Голкипер «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) высказался относительного того, что в этой встрече он пропустил гол после броска капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Однажды это станет историей для моих детей, что мне забил такой игрок. Но, очевидно, что в этом момент ты этого не ценишь. Сейчас я просто рад, что в сезоне НХЛ мы встречаемся с ними два раза», — приводит слова Владаржа журналист Эрик Фрэнсис.

27-летний Владарж отразил 26 бросков, сумев записать на свой счёт победу в матче с лидером Восточной конференции НХЛ.