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Пропустивший от Овечкина голкипер «Калгари»: однажды это станет историей для моих детей

Пропустивший от Овечкина голкипер «Калгари»: однажды это станет историей для моих детей
Александр Овечкин
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Голкипер «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) высказался относительного того, что в этой встрече он пропустил гол после броска капитана столичной команды Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

«Однажды это станет историей для моих детей, что мне забил такой игрок. Но, очевидно, что в этом момент ты этого не ценишь. Сейчас я просто рад, что в сезоне НХЛ мы встречаемся с ними два раза», — приводит слова Владаржа журналист Эрик Фрэнсис.

27-летний Владарж отразил 26 бросков, сумев записать на свой счёт победу в матче с лидером Восточной конференции НХЛ.

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