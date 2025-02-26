Пропустивший от Овечкина голкипер «Калгари»: однажды это станет историей для моих детей
Поделиться
Голкипер «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) высказался относительного того, что в этой встрече он пропустил гол после броска капитана столичной команды Александра Овечкина.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32
«Однажды это станет историей для моих детей, что мне забил такой игрок. Но, очевидно, что в этом момент ты этого не ценишь. Сейчас я просто рад, что в сезоне НХЛ мы встречаемся с ними два раза», — приводит слова Владаржа журналист Эрик Фрэнсис.
27-летний Владарж отразил 26 бросков, сумев записать на свой счёт победу в матче с лидером Восточной конференции НХЛ.
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
06:42
-
06:42
-
06:41
-
06:33
-
06:29
-
06:26
-
06:12
-
06:10
-
06:06
-
05:53
-
05:46
-
05:34
-
05:33
-
05:27
-
05:18
-
05:15
-
03:59
-
03:41
- 25 февраля 2025
-
23:21
-
21:35
-
18:50
-
16:30
-
15:34
-
15:16
-
13:47
-
13:12
-
12:25
-
12:20
-
11:05
-
10:33
-
10:18
-
09:26
-
09:03
-
08:30
-
08:23