Шайба Владимира Тарасенко помогла «Детройту» устроить победный камбэк с «Миннесотой»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Волевая победа со счётом 3:2 осталась за «Детройтом».

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, который на 31-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Миннесоты» положил начало успешному камбэку «Детройта». Также в матче отличились Марко Росси и Якуб Лауко за хозяев площадки и Симон Эдвинссон (дважды) за «Ред Уингз».

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