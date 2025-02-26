Шайба Владимира Тарасенко помогла «Детройту» устроить победный камбэк с «Миннесотой»
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Волевая победа со счётом 3:2 осталась за «Детройтом».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Росси – 07:17 (pp) 2:0 Лауко (Шор, Тренин) – 11:11 2:1 Тарасенко (Густафссон, Каспер) – 30:12 2:2 Эдвинссон (Дебринкэт, Комфер) – 33:12 2:3 Эдвинссон (Юханссон, Сёдерблом) – 51:35
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, который на 31-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Миннесоты» положил начало успешному камбэку «Детройта». Также в матче отличились Марко Росси и Якуб Лауко за хозяев площадки и Симон Эдвинссон (дважды) за «Ред Уингз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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