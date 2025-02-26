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После шайбы в ворота «Калгари» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

После шайбы в ворота «Калгари» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» (1:3) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забросил одну шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,71. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Гретцки 3 апреля во время гостевого матча с «Каролиной Харрикейнз».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 11 апреля в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз».

На данный момент отставание от рекорда составляет 11 заброшенных шайб.

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