Александр Овечкин признан третьей звездой проигранного матча «Вашингтон» — «Калгари»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (1:3), который завершился в Вашингтоне в ночь с 25 на 26 февраля мск. На счету Овечкина в этой игре единственная заброшенная шайба «Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32
Статус первой звезды матча получил нападающий «Калгари» Мэтт Коронато — на его счету вторая шайба «Флэймз», ставшая для гостей победной. Второй звездой стал голкипер канадского клуба Даниэль Владарж, который отразил 26 из 27 бросков в створ своих ворот (96,3%), пропустив только от Овечкина.
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