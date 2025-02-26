Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин признан третьей звездой проигранного матча «Вашингтон» — «Калгари»

Александр Овечкин признан третьей звездой проигранного матча «Вашингтон» — «Калгари»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (1:3), который завершился в Вашингтоне в ночь с 25 на 26 февраля мск. На счету Овечкина в этой игре единственная заброшенная шайба «Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Статус первой звезды матча получил нападающий «Калгари» Мэтт Коронато — на его счету вторая шайба «Флэймз», ставшая для гостей победной. Второй звездой стал голкипер канадского клуба Даниэль Владарж, который отразил 26 из 27 бросков в створ своих ворот (96,3%), пропустив только от Овечкина.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито

Материалы по теме
Пропустивший от Овечкина голкипер «Калгари»: однажды это станет историей для моих детей
Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android