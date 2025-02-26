Александр Овечкин признан третьей звездой проигранного матча «Вашингтон» — «Калгари»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (1:3), который завершился в Вашингтоне в ночь с 25 на 26 февраля мск. На счету Овечкина в этой игре единственная заброшенная шайба «Кэпиталз».

Статус первой звезды матча получил нападающий «Калгари» Мэтт Коронато — на его счету вторая шайба «Флэймз», ставшая для гостей победной. Второй звездой стал голкипер канадского клуба Даниэль Владарж, который отразил 26 из 27 бросков в створ своих ворот (96,3%), пропустив только от Овечкина.

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