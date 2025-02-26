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«Он единственный в своём роде». Форвард «Вашингтона» — об Овечкине

«Он единственный в своём роде». Форвард «Вашингтона» — об Овечкине
Александр Овечкин и «Вашингтон»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3) кратко и ёмко отозвался о капитане своей команды Александре Овечкине, который записал на свой счёт единственный гол «столичных» в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

«Он единственный в своём роде», — приводит слова Эллера журналистка Сэмми Силбер.

Гол Овечкина в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Таким образом, Александр стал четвёртым игроком, кто забил 30 и более шайб в возрасте 39+. Отметим, что ранее такое удавалось Горди Хоу, Джонни Бьюсику и Теэму Селянне.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Овечкин провёл 42 матч, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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