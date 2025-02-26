«Он единственный в своём роде». Форвард «Вашингтона» — об Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3) кратко и ёмко отозвался о капитане своей команды Александре Овечкине, который записал на свой счёт единственный гол «столичных» в этой встрече.

«Он единственный в своём роде», — приводит слова Эллера журналистка Сэмми Силбер.

Гол Овечкина в этом матче стал для 39-летнего россиянина 30-м в текущем розыгрыше регулярки. Таким образом, Александр стал четвёртым игроком, кто забил 30 и более шайб в возрасте 39+. Отметим, что ранее такое удавалось Горди Хоу, Джонни Бьюсику и Теэму Селянне.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Овечкин провёл 42 матч, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.