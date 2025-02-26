Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3), обновил личный рекорд по голам во время численного преимущества.

Таким образом, Овечкин забил свой 320-й гол в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Ранее рекорд в 319 шайб также принадлежал россиянину.

Отметим, что 39-летний капитан «столичных» набрал 595-е очко в большинстве за карьеру, сравнявшись со Стивом Айзерманом. Теперь россиянин занимает 11-е место в истории лиги по данному показателю.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: