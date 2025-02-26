Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3), обновил личный рекорд по голам во время численного преимущества.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32
Таким образом, Овечкин забил свой 320-й гол в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Ранее рекорд в 319 шайб также принадлежал россиянину.
Отметим, что 39-летний капитан «столичных» набрал 595-е очко в большинстве за карьеру, сравнявшись со Стивом Айзерманом. Теперь россиянин занимает 11-е место в истории лиги по данному показателю.
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