Руа: если я скажу, что Сорокин провёл отличный матч, то я полный кретин

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа не стал заступаться за голкипера своей команды Илью Сорокина, который провалил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский вратарь сумел парировать лишь 6 бросков из 11 и был заменён после завершения второго периода.
«Если я скажу, что он провёл отличный матч, то я полный кретин», — приводит слова Руа журналист Итан Сирс.
При этом, как отдельно отмечает журналист, позже Руа отметил, что он по-прежнему верит, что российский голкипер сумеет восстановиться.
Ворота обеих команд с первых минут защищали российские голкиперы — Игорь Шестёркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»). Шестёркин провёл матч полностью, на его счету 36 из 37 отражённых бросков в створ (97,3%). Сорокин был заменён после второго периода, в которых он пропустил пять шайб после 11 бросков (54,55% отражённых).
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