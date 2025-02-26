Овечкин — второй по скорости игрок в возрасте 35+ лет, забивший 30+ голов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым по скорости хоккеистом в возрасте 35 лет и старше, который забил 30 и более голов и истории Национальной хоккейной лиги. Напомним, в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» (1:3), который завершился недавно, Овечкин отличился заброшенной шайбой.

Так, Овечкину понадобилось 42 игры, чтобы забить 30 голов. Быстрее 39-летнего нападающего в указанном возрасте (на начало сезона) подобное достижение покорялось лишь знаменитому хоккеисту Марио Лемье в сезоне-2000/2001. Тогда Лемье понадобилось 34 матча, чтобы забросить 30 шайб.

Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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