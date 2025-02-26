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Овечкин — второй по скорости игрок в возрасте 35+ лет, забивший 30+ голов в истории НХЛ

Овечкин — второй по скорости игрок в возрасте 35+ лет, забивший 30+ голов в истории НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым по скорости хоккеистом в возрасте 35 лет и старше, который забил 30 и более голов и истории Национальной хоккейной лиги. Напомним, в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» (1:3), который завершился недавно, Овечкин отличился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Так, Овечкину понадобилось 42 игры, чтобы забить 30 голов. Быстрее 39-летнего нападающего в указанном возрасте (на начало сезона) подобное достижение покорялось лишь знаменитому хоккеисту Марио Лемье в сезоне-2000/2001. Тогда Лемье понадобилось 34 матча, чтобы забросить 30 шайб.

Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

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