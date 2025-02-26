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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 26 февраля
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Сегодня, 26 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Лорей, Заха) – 00:29     2:0 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 13:59 (pp)     3:0 Гики (Линдхольм, Маршан) – 30:00 (pp)     3:1 Райлли (Нис, Экман-Ларссон) – 33:52     3:2 Марнер – 40:59 (pp)     3:3 Робертсон (Райлли, Столарз) – 46:40     4:3 Пастрняк – 50:33     4:4 Хольмберг (Робертсон, Экман-Ларссон) – 59:14     4:5 Марнер (Мэттьюс, Райлли) – 64:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Слафковски (Страбл, Судзуки) – 08:05     2:0 Лайне (Каррье, Ньюхук) – 17:37     3:0 Судзуки (Лайне, Кофилд) – 30:04 (pp)     4:0 Хатсон (Лайне, Судзуки) – 50:22 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ристолайнен (Замула, Мичков) – 03:56     2:0 Кейтс (Бринк, Пеллетье) – 12:19     2:1 Томасино (Бантинг, Летанг) – 26:09     3:1 Фёрстер (Драйсдейл, Бринк) – 31:55     4:1 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 38:55     5:1 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 39:05     6:1 Типпетт (Кутюрье, Мичков) – 46:06    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (ЛаКомбе, Терри) – 03:05 (pp)     0:2 Карлссон (Минтюков, Лундестрём) – 24:58 (pp)     1:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 41:56     2:2 Так (Козенс) – 45:34     3:2 Йокихарью (Куинн, Козенс) – 49:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Марченко (Проворов, Воронков) – 00:30     2:0 Оливье (Сиверсон, Астон-Риз) – 04:37     2:1 Бенн (Джонстон, Харли) – 09:37     3:1 Марченко (Фантилли) – 21:11     4:1 Проворов (Джонсон, Дженнер) – 28:46     4:2 Хинц (Гранлунд, Робертсон) – 29:38     4:3 Робертсон (Гранлунд) – 33:57     5:3 ван Римсдайк (Курали) – 42:37     5:4 Бурк (Дадонов, Стэнковен) – 57:53     6:4 Фантилли (Воронков, Марченко) – 59:28    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Вааканайнен (Смит) – 06:22     1:1 Романов (Деанджело, Нельсон) – 08:19     1:2 Бродзински (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:39     1:3 Бродзински (Фокс, Линдгрен) – 19:12     1:4 Миллер (Зибанеджад, Вааканайнен) – 31:21     1:5 Ремпе (Бродзински, Линдгрен) – 36:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:53 (pp)     1:1 Эйссимонт – 13:11     2:1 Хагель (Гиргенсонс, Чирелли) – 20:29     3:1 Хедман – 25:38 (pp)     4:1 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 47:23    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Росси – 07:17 (pp)     2:0 Лауко (Шор, Тренин) – 11:11     2:1 Тарасенко (Густафссон, Каспер) – 30:12     2:2 Эдвинссон (Дебринкэт, Комфер) – 33:12     2:3 Эдвинссон (Юханссон, Сёдерблом) – 51:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Райнхарт, Барков) – 01:23 (pp)     0:2 Сурдиф (Боквист, Миккола) – 24:21     1:2 Маккэррон (Сиссонс, Смит) – 44:30     1:3 Форслинг (Экблад, Барков) – 49:02     1:4 Самоскевич (Беннетт) – 55:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кайру (Фаулер, Парэйко) – 08:04     2:0 Сундквист (Бучневич, Томас) – 12:48 (pp)     3:0 Томас (Нейборс, Броберг) – 25:10     4:0 Болдюк (Сундквист, Фолк) – 28:23     5:0 Фаулер (Холлоуэй, Шенн) – 29:45     6:0 Нейборс (Фаулер, Парэйко) – 31:55     7:0 Болдюк (Жозеф, Сундквист) – 40:20     7:1 Данн – 45:13     7:2 Шварц (Какко, Ларссон) – 52:09    
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонс (Донато, Терявяйнен) – 13:34 (pp)     1:1 Келлер (Кесселринг, Кули) – 39:16     2:1 Круз (Доан, Мяяття) – 52:12    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 84 очка после 58 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 85 очками после 58 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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