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«Это был пример». Карбери — о шайбе Александра Овечкина в ворота «Калгари»

«Это был пример». Карбери — о шайбе Александра Овечкина в ворота «Калгари»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал заброшенную шайбу российского капитана команды Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз».

«Важный гол сегодня. Овечкин возвращает нас в игру. С почти невозможного ракурса, но это то, что он делает. Он находит способы забивать голы в важные моменты, и сегодня вечером это стало примером», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    
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