«Это был пример». Карбери — о шайбе Александра Овечкина в ворота «Калгари»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал заброшенную шайбу российского капитана команды Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз».

«Важный гол сегодня. Овечкин возвращает нас в игру. С почти невозможного ракурса, но это то, что он делает. Он находит способы забивать голы в важные моменты, и сегодня вечером это стало примером», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.