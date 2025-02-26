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«Может, есть закономерность». Игрок «Спартака» о победах с преимуществом в 5 шайб над СКА

«Может, есть закономерность». Игрок «Спартака» о победах с преимуществом в 5 шайб над СКА
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Нападающий «Спартака» Александр Пашин прокомментировал две победы над СКА с преимуществом в пять шайб (5:0, 7:2).

– Два раза за месяц «Спартак» выигрывает в Петербурге с преимуществом в пять шайб. В чём секрет?
– Не знаю. Так складываются матчи. Если бы вы не сказали, я бы даже не обратил на это внимания. Стараемся выполнять тренерскую установку. Может, в этом какая-то закономерность есть. СКА нас дважды на выезде обыграл, а мы их.

– Ваши второй и третий голы получились практически идентичными. Была ли установка именно так ловить соперников на ошибках?
– Нет, такого не было. Просто так сложились обстоятельства. Тренерский штаб всегда говорит «садиться» на соперников, если есть такая возможность и оппонент находится лицом к своим воротам и спиной к площадке. В таких ситуациях есть возможность зацепиться за шайбу – защитник не видит площадку. Стараемся действовать агрессивно в этих случаях, – сказал Пашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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