Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Калгари»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою заброшенную шайбу в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

«Мои товарищи по команде и партнёры по звену отлично справляются со своей задачей, находя меня. Мне просто остаётся довести дело до конца», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.